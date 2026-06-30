İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl 20 yaşındaki Emirhan Kaya'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından iki aile arasında başlayan husumet, Şanlıurfa'da düzenlenen barış programıyla sonlandırıldı.

Geçen yıl 25 Ağustos'ta bir restoranda meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan Emirhan Kaya tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. Olayın ardından aileler arasında başlayan gerginlik, kanaat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle çözüldü.

Kanaat önderleri devreye girdi

İki aile arasındaki husumetin kan davasına dönüşmesini engellemek amacıyla yürütülen diplomatik görüşmeler olumlu sonuç verdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen barış programına siyasiler, yargı mensupları ve bölgenin önde gelen isimleri katıldı. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Orhan Çelik, kanaat önderleri Muhammet Azat Eren, Sinan Badıllı, Kemal Akaltun ile avukatlar Mustafa Demir ve Şükrü Yüksel masadaydı.

Programda okunan duaların ardından Kaya ve Eren ailelerinin büyükleri ayağa kalktı. Taraflar herkesin huzurunda tokalaşarak husumete son verdiklerini ilan etti.

"Temennimiz bu tür menfur olayların hiç yaşanmamasıdır"

Barış yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 9. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Karaca, her iki ailenin de süreç boyunca yapıcı bir tavır sergilediğini belirtti. Kan davasının sonlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıcak günde bir barış masası etrafında toplandınız. Tabii ki temennimiz bu tür menfur olayların olmayışıdır. Ama olduktan sonra da her iki aile yapıcı bir tavır sergiledi. Kan davasını sonlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bundan sonra ne kan davası olsun ne de böyle barış yemekleri olsun."

Bölgesel barış vurgusu yapıldı

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Orhan Çelik de toplantıda kardeşlik mesajı verdi. Çelik, olayın sulh ile sonuçlanmasına vesile olan kanaat önderlerine ve aile büyüklerine teşekkür ederek, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Barış sürecine katkı sağlayan Muhittin Beyaz ise bu tür husumetlerin artık sadece Türkiye'de değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında bitmesi gerektiğini vurguladı. Beyaz, bölgenin yeni dünyada kan davalarıyla değil, barış ve kardeşlikle anılmasını istediklerini dile getirdi. Tören, ailelerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

