Son Mühür- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi tarafından başkan vekili seçilen Hüseyin Benzer idari kadroda değişikliğe gitti. Göreve başlayan Benzer, belediyenin yönetim şemasını yeniden düzenledi.

Yeni yönetim planlaması kapsamında, mevcut Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe’nin görevi sona erdi.

Meclis üyeleri yönetime dahil edildi

Başkan Vekili Hüseyin Benzer, boşalan ve yeniden yapılandırılan başkan yardımcılığı makamlarına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu 4 meclis üyesini atadı. Yapılan resmi görevlendirmeyle birlikte belediye yönetiminde doğrudan sorumluluk alan isimler ise şöyle;

Çetin Dur

Eşref Çakır

İsmail Yüzer

Fevzi Aksüner

İdari süreç hızlandırılacak

Gerçekleşen bu görev değişimiyle birlikte, Buca Belediyesi’ndeki karar alma ve hizmet süreçlerinin yeni ekip tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Yeni atanan başkan yardımcıları, meclis üyeliklerinin yanı sıra belediyenin icra makamlarında da aktif olarak görev yapacak. Ekibin önümüzdeki günlerde stratejik müdürlüklerin paylaşımını tamamlayarak sahaya inmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

5 Haziran 2026'da tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 8 Haziran 2026'da başkanlık görevinden uzaklaştırılmasıyla Buca'da olağanüstü meclis toplanmış ve başkanvekili seçimleri gerçekleştilmişti. 12 haziran 2026'da yapılan seçimde ise belediye meclisi tarafından Hüseyin Benzer başkan vekili olarak koltuğa oturmuştu.