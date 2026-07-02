Son Mühür/ Beste Temel- Buca’da 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için yepyeni bir dönem başlıyor. İlçenin "çınarları", sıra dışı bir projeyle yeniden kampüs sıralarına dönüyor. Buca Belediyesi, ileri yaştaki nüfusun sosyal hayatın içinde kalması ve sağlıklı yaş alması için "3. Yaş Üniversitesi" kurma kararı aldı. Ege Geriatri Derneği ortaklığıyla hayata geçecek bu kritik proje, belediye meclisinde hararetli tartışmaların ardından kabul edildi.

Projenin hayata geçmesi için atılan ilk resmi adım, Buca Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda atıldı. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in yönettiği oturum, beklendiği gibi sakin geçmedi. İşin içinde hem sosyal bir hamle hem de bürokratik bir protokol vardı.

Belediye Kanunu’nun ortak hizmet protokollerine izin veren maddesine dayandırılan teklif, meclis salonunda oylamaya sunulmadan önce komisyonlarda masaya yatırıldı. Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarından gelen rapor, meclis çatısı altında tam bir siyasi yol ayrımına sahne oldu. CHP’li üyelerin "evet" oylarına karşı, Cumhur İttifakı sıralarından "ret" sesleri yükseldi. Tartışmaların sonunda proje, meclisten oy çokluğuyla onaylandı.

Tangodan psikolojiye uzanan sınır tanımayan müfredat

Bu üniversitede 60 yaş üstü Bucalıları nelerin beklediği merak konusu olurken, yaşam boyu öğrenme modeli esas alınacak. Amaç, yaşlı nüfusu ev kapanmaktan kurtarıp bilimin ve sanatın merkezine çekmek.

Üstelik dersler tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasıyla yürüyecek. Alanında uzman akademisyenler, hiçbir ücret talep etmeden kürsüye çıkacak. Ders programı ise şimdiden heyecan yaratacak cinsten. Kampüste sadece teorik bilgiler konuşulmayacak.

Öğrenciler bir yandan hukuk, geriatri (yaşlılık sağlığı) ve psikoloji derslerinde haklarını ve bedenlerini tanıyacak, diğer yandan kampüsün sosyal imkanlarıyla gençleşecek.

Tango atölyeleriyle ritim ve denge,

Yoga seanslarıyla esneklik ve huzur,

Koro çalışmalarıyla müzikal hafıza,

Fotoğrafçılık dersleriyle sokağın enerjisi hedef alınacak.

Yaş almak değil, aktif kalmak

Proje, yaşlanmayı bir geri çekilme dönemi olarak gören yerleşik algıyı yıkmayı hedefliyor. Yaşlı yetişkinler, kendi yaş gruplarının ihtiyaç duyduğu bilimsel verilere doğrudan, ilk ağızdan ulaşacak. Yeni beceriler kazanmak için ise hiçbir zaman geç olmadığını kanıtlayacaklar.

Buca’nın çınarları, önümüzdeki günlerde sadece yaş almayacak; hayatı daha aktif, daha sağlıklı ve üniversiteli olmanın gururuyla yaşayacak. Gözler şimdi ilk ders zilinin çalacağı o tarihte.

