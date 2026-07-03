Son Mühür- Buca Belediyesi'nde belediyedeki işçi ve memur tüm personelin alacaklarının ödendiğine dair çıkan haberler, sendika cephesinden sert bir dille yalanlandı. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten sendika yetkilileri, geçmiş dönem borçlarının hala masada beklediğini açıkladı. Emekçiler hakkını istiyor.

"Alacaklar ödendi" iddiasına yalanlama

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve belediye çalışanlarının hiçbir alacağının kalmadığını savunan iddialar, örgütlü sendikayı harekete geçirdi. Yazılı bir açıklama yayımlayan sendika yönetimi, bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, hem işçilerin hem de memurların geçmiş dönemlerden sarkan hak edişlerinin henüz hesaplara yatırılmadığı net bir dille ifade edildi. Söylentiler asılsız çıktı.

Masadaki en büyük kriz ise sosyal denge tazminatı

Krizin merkezinde ise memurların uzun süredir beklediği Sosyal Denge Tazminatı (SDT) yer alıyor. Sendika, özellikle bu kalemin altını çizerek personelin alın terinin karşılığını henüz alamadığını vurguladı.

Yayımlanan metinde, SDT başta olmak üzere personelin elinden alınan tüm haklar eksiksiz bir şekilde teslim edilene kadar geri adım atılmayacağı açıkça belirtildi. Belediye yönetiminin bu iddialar karşısında nasıl bir hamle yapacağı ise henüz merak konusu.

Her türlü yasal yol devrede

Mücadelenin sadece masada kalmayacağının sinyallerini veren sendika yönetimi, kararlılık mesajı verdi. İşçinin ve memurun haklarını savunmak adına ellerindeki tüm demokratik, yasal ve meşru imkanları sonuna kadar kullanacaklarını ilan ettiler.

Açıklama, "Emekçinin hakkı kutsaldır. Alın terinin karşılığı eksiksiz ödenene kadar mücadelemiz devam edecektir" sözleriyle son bulurken 6 Temmuz Pazartesi günü bütün memur emekçileri ile bir toplantının yapılacağı ve orada ne karar verilirse ona bağlı olarak sendikalarla birlikte ortak mücadele verileceği öğrenildi.