Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde hareketli günler yaşanıyor. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı koltuğuna, Ruhsar Selis'in ardından Efe Orbay Tekün oturdu. Görevi devralır devralmaz net mesajlar veren Tekün, hem sokak siyasetinin hem de parti içi demokrasinin altını çizdi.

"Gençliğin sesini sokakta büyüteceğiz"

Tekün, göreve gelmesinde güvenoyu aldığı CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a teşekkür ederek başladı. Ancak çiçeği burnunda başkanın asıl odak noktası salon siyaseti değil, doğrudan alanlar. Kampüslerden iş yerlerine kadar her yerde olacaklarını belirten Tekün, gençlerin taleplerini doğrudan siyasetin merkezine taşıma sözü verdi.

Örgütlü mücadele vurgusu öne çıktı. Sokak, yeni dönemin anahtarı olacak gibi görünüyor.

"Örgütün demokratik tercihini yok sayanları kabul etmiyoruz"

Açıklamanın en dikkat çekici ve sert tonlu bölümü ise parti içi iradeye yönelikti. Tekün, isim vermeden parti içi dengelere net bir mesaj gönderdi. Örgütün demokratik tercihlerinin hiçe sayılmasına göz yummayacaklarını belirten yeni başkan, Genel Başkan Özgür Özel’in başlattığı değişim ve demokrasi yürüyüşünün arkasında duracaklarını ilan etti.

Halkın iradesi esastır. Tekün'e göre bu kural hiçbir koşulda esnetilemez.

Çağatay Güç’e tam destek: "Yanında kararlılıkla duracağız"

İzmir yerelinde bir süredir konuşulan siyasi dengelere de doğrudan değinen Tekün, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e olan bağlılığını ve desteğini açıkça ilan etti. Güç'ün İzmir örgütünün gerçek iradesini temsil ettiğini söyleyen gençlik kolları başkanı, şu ifadelerle duruşunu netleştirdi:

"İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç’ün yanında kararlılıkla duracağız. Gençlik örgütü olarak onunla birlikte örgütümüzün iradesine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz."

İlçe gençlik kolları başkanları ve yol arkadaşlarıyla birlikte umudu örgütleyeceklerini söyleyen Efe Orbay Tekün, iddialı bir sloganla sözlerini noktaladı:

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız!"

