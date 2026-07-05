Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında başlattığı sıfır atık çalışmalarıyla çevre koruma faaliyetlerini güçlendirdi.

Kentin stratejik noktalarına konulan geri dönüşüm kumbaraları sayesinde hem tonlarca çöpün doğaya karışması engelleniyor hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor.

Vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde dikkatle ayırdığı plastik, cam, metal ve kağıt atıklar, çöp olmak yerine lisanslı geri dönüşüm tesislerinde tekrar hayat buluyor.

Atıklar tek tek kontrol ediliyor

Proje, Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Mahallelerden toplanan geri dönüşüm malzemeleri, belediyenin uzman ekipleri tarafından titizlikle inceleniyor.

Türlerine göre ayrılan maddeler, çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı tesislere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu sistemli çalışma sayesinde Buca'da hem çöp dağlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor hem de sınırlı olan doğal kaynaklarımızın tüketimi en aza indiriliyor.

"Doğaya nefes, geleceğe umut olalım"

Projeye dair bir açıklama yapan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, çevre hareketinin büyümesi için ortak bir dayanışma gerektiğine vurgu yaptı. Vatandaşların katılımının kritik önemde olduğunu belirten Benzer,

"Doğayı korumak ve çöp miktarını azaltmak adına attığımız her adım, yarınlarımıza bırakacağımız en değerli yatırımdır.

Atıklarınızı çöpe değil, kaynağında ayırarak geri dönüşüm kutularımıza bırakın. Hep birlikte doğaya nefes, geleceğe umut olalım." ifadelerini kullandı.

