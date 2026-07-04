Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi ana hizmet binasının önünde bugün büyük bir hareketlilik vardı. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure ikramı, yüzlerce Bucalıyı aynı noktada buluşturdu. Sabahın erken saatlerinde kurulan dev kazanlar, bu kez sadece bir lezzeti değil, ilçedeki dayanışma ruhunu pişirdi. Vatandaşlar sıraya girdi, ikramlar kısa sürede tükendi.

Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe’nin okuduğu duayla başlayan etkinlikte, Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer de yerini aldı. Kepçeyi eline alan Benzer, sıradaki vatandaşlara tek tek aşure dağıttı.

"Farklılıklarımızla bir aradayız"

Dağıtım öncesinde belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Vekili Hüseyin Benzer, aşurenin sadece bir gelenek olmadığını, derin bir birleştirici güç taşıdığını söyledi. Buca'nın kozmopolit yapısına ve bu yapının getirdiği zenginliğe değinen Benzer, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, bugün birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan aşurenin etrafında bir araya geldik. Buca’da farklılıklarımızla bir arada yaşamanın huzurunu, kardeşliğini paylaşıyoruz. Bu kardeşliği her fırsatta büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bu aşurenin hanelerimize bereket, gönüllerimize huzur getirmesini diliyorum."

Yoğun katılım dikkat çekti

Etkinlik boyunca belediye meydanında uzun kuyruklar oluştu. Genç yaşlı yüzlerce ilçe sakini, hem ikram edilen aşurelerden tattı hem de kurulan masalarda komşularıyla sohbet etme imkanı buldu. Buca Belediyesi, geleneksel hale getirdiği bu ikramla, Muharrem ayının manevi atmosferini sokaktaki vatandaşla doğrudan paylaşmış oldu.

