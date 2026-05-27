Son Mühür/Selda Meşe- Buca Belediyesi’nin 2026 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi 4 Haziran 2026 saat:16.00'dabelediye hizmet binasında yapılacak. Oturum öncesinde görüşülen gündem maddeleri arasında araç hibesi, taşınmaz satışı ve en dikkat çeken karar, 60 yaş üstü vatandaşın eğitim hayatına katılımını destelekleyecek üçüncü yaş üniversitesi projesi oldu.



Belediyeye hibe çöp kamyonu



Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeye hibe edilmesi planlanan 2026 model Otokar Atlas 11 marka 8+1 metreküp kapasiteli çöp kamyonunun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkına kazandırılması planlanıyor. Ayrıca Dumlupınar Mahallesi, 7461 ada 3 parselin kuzeyinde bulunan park alanı içine 24 metrekarelik trafo alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği bekleniyor.

Toplantıda Tınaztepe Mahallesi 7504 ada, 10 parselde bulunan 128 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın 11/128 hisselik belediye payının satışı öngörülüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı meclisin onayına sunulacak.

Toplantıda ağırlık olarak imar planı düzenlemeleri, kamu hizmet araçlarının belediye mülkiyetine ilişkin teknik konular ele alınacak.

En dikkat çeken madde



Meclisin en dikkat çeken gündem maddesi, Buca'nın Çınarlarını ilgilendiren üçüncü yaş üniversitesi planlaması oldu. İleri yaşlı bireylerin kent yaşamına aktif katılımını sağlamak ve herkes için erişilebilir bir İzmir oluşturmak amacıyla kurulacak olan proje için AK Partili komisyon üyelerinin daha önce ret verdiği önergeye Cumhuriyet Halk Partili üyelerin kabul oyu vermesiyle karar oy birliğiyle geçmiş oldu.