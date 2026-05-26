Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Buca, Bayraklı ve Gaziemir’de dört ayrı noktada inşaat çalışmalarını hayata geçirdi.

Başkan Cemil Tugay’ın göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü yerel odaklı hizmet anlayışının bir parçası olan bu projeler, yaz sonuna kadar bitilerek hizmete açılacak.

Buca'ya taziye evi desteği

Buca’da yakınlarını kaybeden vatandaşların acılarını paylaşabilecekleri ve başsağlığı ziyaretlerini daha rahat koşullarda kabul edebilecekleri iki yeni taziye evi yapılıyor.

Bu mekanlardan ilki Adatepe Mahallesi’ndeki Neşet Ertaş Parkı içinde, diğeri ise Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak üzerinde kuruluyor.

Özellikle hava koşullarının kötü olduğu dönemlerde vatandaşlara güvenli ve düzenli bir ortam sunmayı hedefleyen bu binalarda taziye alanı, mutfak, tuvalet ve abdesthane gibi yerler de olacak.

Bayraklı ve Gaziemir'de mini kütüphaneler

Bayraklı ve Gaziemir’de, gençlerin ders çalışabileceği ya da kitap okuyabileceği alanlar yapılıyor. Yaklaşık 200 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak bu mini kütüphaneler, kentin sosyal dokusunu güçlendirmeyi planlıyor.

Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar dahilinde kütüphanelerin yerleri de belli oldu. Bayraklı'daki kütüphane Cengizhan Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda, Gaziemir’deki kütüphane ise Atıfbey Mahallesi meydanında olacak.

Tüm noktalarda aynı anda süren inşaatların yaz sonuna kadar tamamlanması ve vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.