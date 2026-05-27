İzmir'de Buca ilçeisnde dört yıldır köşe kapmaca oynayan cinayet firarisi için yolun sonu göründü. İzmir polisinin uzun süredir takibinde olan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., nefes kesen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Firarinin üzerinden çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.

Dile kolay 4 yıldır kaçıyormuş

Olay, 4 Şubat 2022'de Buca'da işlenen bir cinayete dayanıyor. Bir kişiyi bıçaklayarak hayattını kaybetmesine neden olan A.D., yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmış ancak adaletten kaçmayı başarmıştı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarinin izini sürmekten vazgeçmedi. Teknik ve fiziki takibin ardından çember daraldı. Polis, şüphelinin gizlendiği bölgeyi tespit eder etmez düğmeye bastı.

Kaçamadı. Kıskıvrak yakalandı.

Üzerinden cephanelik çıktı

Ekipler, kelepçeyi vurduktan hemen sonra A.D.'nin üzerinde didik didik arama yaptı. Karşılaşılan manzara, firarinin dışarıda olduğu sürece tehlike saçmaya devam ettiğini kanıtlar nitelikte oldu. Polisin dikkatli araması sonucu zanlının üzerinden:

1 adet ruhsatsız tabanca,

75 adet dolu fişek,

75 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi.

Hükümlünün, kaçak yaşadığı dönemde de suç dünyasıyla bağını koparmadığı bu tabloyla netleşti.

Doğru cezaevine

Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin tamamlanması için hızla emniyet binasına götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek olan firari hükümlü, kalan cezasını çekmek üzere doğrudan cezaevine gönderilecek. Buca polisi, bu operasyonla hem eski bir hesabı kapattı hem de sokaklardan bir tehlikeyi daha temizlemiş oldu.

