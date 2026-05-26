Son Mühür / Merve Turan - Kurban Bayramı adeta kapıyı çaldı. Bayram’a sayılı günler kala birçok hazırlık yapılırken Buca Belediyesi de kolları sıvadı. Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami, cemevi ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Komşularımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

İbathaneler bayrama hazır!,

Vatandaşın ibadetlerini hijyeni ve sağlıklı koşullarda yerine getirebilmesi için işe koyulan Buca Belediyesi ibadethaneler bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki cami ve cemevlerinin iç mekânları detaylı şekilde temizlenirken avlular, abdesthaneler, ortak kullanım alanları ve çevre düzenlemeleri de titizlikle gerçekleştirildi. İbadethanelerde hijyen çalışmalarının yanı sıra kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfeksiyon uygulamaları da yapıldı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, birliğin beraberliğin arttığı bayramlardan bahsederek “Komşularımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmesi için bayram öncesinde camilerimizde ve cemevimizde kapsamlı bir çalışma yürüttük. Buca’nın dört bir yanında yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.