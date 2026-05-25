İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteynerinde ölü bir şekilde bulunan 33 kediyle ilgili yürütülen soruştuma çerçevesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış olan ve daha sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim H.E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.

Acı tablo!

Olay, geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde İzmir’in Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde gün yüzüne çıktı. İddialar çerçevesinde bölgede esnaflık yapan İlhan Güngör, çöp konteynerinden yayılan kötü kokular üzerine poşetleri kontrol etti. Poşetlerin içinde çok sayıda ölü kedi olduğunu fark ederken, durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bazıları yavru olmak üzere toplam 33 kedinin cansız bedeni tespit edildi.

Soruşturma ilerledi!

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E. hakkında işlem gerçekleştirildi.

Serbest bırakıldı, başsavcılık karara itiraz etti!

Mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, verilen serbest bırakma kararına itiraz ederek dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

İtirazı inceleyen İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini yerinde bularak kabul etti. Bunun üzerine veteriner hekim H.E., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.