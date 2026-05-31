Son Mühür/ Beste Temel- Buca’da çocuk sesleri artık dijital ekranların arkasından değil, yeniden sokaklardan yükselecek. Buca Belediyesi, İnönü Mahallesi’nde çocukların güvenle koşup oynayabileceği, tamamen onlara özel tasarlanan yeni bir "Onyun Sokağı" projesini tamamladı. Çalışmalar bitti, sokak çocuklara teslim edildi. Trafik gürültüsünün yerini oyun neşesi alıyor.

Çocukların dört duvar arasından çıkması, akranlarıyla yan yana gelmesi artık lüks olmaktan çıkmalı. Belediye ekipleri tam da bu felsefeyle hareket etti. İnönü Mahallesi sakinleri de projeden oldukça memnun görünüyor. Sokak, mahalle kültürünü canlandıracak bir hafıza mekânına dönüşüyor.

Trafikten arındırılmış güvenli parkurlar kuruldu

Projenin teknik detayları incelendiğinde, klasik bir kaldırım düzenlemesinin çok ötesine geçildiği görülüyor. Sokak zeminine özel tasarlanan renkli oyun parkurları ve geleneksel oyun çizgileri yerleştirildi. Çocuklar burada hem fiziksel becerilerini geliştirecek hem de sosyalleşecek. Güvenlik ise en üst seviyede tutuluyor.

Gelişen şehir hayatında çocukların en büyük problemi sokakların güvensiz hale gelmesiydi. Bu proje, o güvensizlik duvarını yıkıyor. Araç trafiğinden arındırılan bölgede aileler, çocuklarını pencereden endişeyle izlemek zorunda kalmayacak.

"Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"

Belediyenin bu hamlesi, ilçedeki diğer mahalleler için de bir model niteliği taşıyor. Yapımı tamamlanan alanı yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocukların mutlu olduğu bir kentin geleceğe çok daha güvenle bakacağını hatırlattı. Başkan Duman, her mahallede çocukların gelişimine katkı sunacak bu tarz yaşam alanlarını artıracaklarını ilan etti.

Planlamalar şimdiden hazır. Ekipler, Oyun Sokağı konseptini ilçenin diğer çeper mahallelerine de taşımak için düğmeye bastı. Buca'da sokaklar, çocukların adımlarıyla yeniden hayat bulmaya devam edecek.