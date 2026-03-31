Olay, 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sariye Nur Coşkun’un bulunduğu eve gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

4 kişiyi başlarından vurarak öldürdü

Şüpheli, eşinin yanı sıra kayınpederi Musa G., kayınvalidesi Fadime G. ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.’yi ateşli silahla başlarından vurarak ağır şekilde yaraladı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dört kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zanlı kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli için güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan takip ve operasyon sonucunda zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan vahşetin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.