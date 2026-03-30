Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir-Kiraz karayolu üzerindeki Girelli Mahallesi mevkiinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü tır çarpıştı.

Üç kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek (19), araçta yolcu olarak bulunan S.K. (19) ve tır sürücüsü A.K. (30) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç sürücü kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Şimşek’in, Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç yaşta gelen ölüm, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

