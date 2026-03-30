Son Mühür- Orta Doğu'daki yangının söneceğine dair umutların her geçen gün azaldığı ortamda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 12.698 puandan kapatmıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.09'luk yükselişle 12.709 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar negatif...



Enerjisinin büyük bölümünü Hürmüz Boğazı rotasında elde eden Asya ülkeleri Çin hariç haftaya düşüşle başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 arttı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yeniden toparlanma sinyali veren ons altın 4.532 dolardan,

gram altın 6.476 liradan,

gümüş 70.74 dolardan,

yükselişini sürdüren Brent petrol 115.11 dolardan

Bitcoin ise 67.392 dolardan alıcı buluyor.

