Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde devlet hastanesinde temizlik personeli olarak görev yapan kişinin aylık 150 bin TL gelir elde ettiği öne sürüldü. İddia üzerine programın sunucusu Anlı, sağlık sektöründeki diğer profesyonelleri hatırlatarak duruma şüpheyle yaklaştı. Kısa sürede X başta olmak üzere sosyal medyada gündem olan konunun ardından "Hastanede çalışan temizlik görevlisi kaç TL alıyor?", "2026 kamu temizlik personeli maaş tablosu nedir?" gibi sorgular yanıtı en çok merak edilen konular arasına girdi. İşte ayrıntılar...

HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİSİ 150 BİN TL MAAŞ ALIYOR MU?

Programda aniden gündeme gelen aylık 150 bin TL temizlik görevlisi maaşı iddiasına yönelik resmi makamlardan yapılmış herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Yayında bu rakamın telaffuz edilmesinin ardından Anlı, "Hemşireler ve doktorlar o kadar almıyordur" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tartışmada bir kısım vatandaş bu rakamın tamamen gerçek dışı olduğunu savunurken, bir kısım ise yoğun vardiya düzeni ve ek ödemelerin etkili olabileceğini öne sürdü.

DEVLET HASTANELERİNDE TEMİZLİK PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

Devlet hastanelerinde görev yapan personellerin aylık kazançları yasal kriterlere göre belirleniyor. Temizlik görevlilerinin net gelirleri; kişinin kadro durumuna, görev yaptığı hastanenin yoğunluğuna, girdiği vardiya sayısına ve yaptığı fazla mesai saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Bunların yanı sıra çocuk yardımı, evlilik ödeneği ve dönemsel ek ödemeler de personelin bordrosuna yansıyor. Sabit bir taban maaş üzerinden hesaplanan bu gelirlerin, canlı yayında iddia edilen seviyelere ulaşması mevcut kamu işçisi ücret politikalarına göre gerçekçi bulunmuyor.