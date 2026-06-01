Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi’nin yerel tarih bilincini artırmak için hayata geçirdiği "Bornova Mirası" yürüyüşleri, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İlçe sakinlerini kentin köklü tarihine ve doğal zenginliklerine yaklaştıran bu etkinlik dizisi, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinden Dramalılar Köşkü’ne uzanan büyük bir rotada gerçekleşti.

Binlerce yıllık tarihe yolculuk

Etkinliklerin ilk bölümünde yürüyüş tutkunları, Bornova’nın köklerinin dayandığı Yeşilova Höyüğü ile Yassıtepe Höyüğü arasındaki özel rotada bir araya geldi.

Uzman rehberlerle birlikte bölgenin arkeolojik önemini yerinde dinleyen katılımcılar, şehrin yalnızca bugününe değil binlerce yıllık katmanlarına da tanıklık etme şansı buldu.

Tarih severler bir araya geldi

Programın bir diğer dikkat çeken yanı ise Bornova Metro durağından başlayıp Dramalılar Köşkü’nde biten kültür rotası oldu.

Yürüyüş süresince kentin mimari dokusunu ve sokaklarını farklı bir gözle inceleme fırsatı yakalayan vatandaşlar, rotanın sonunda Dramalılar Köşkü’nün tarihi atmosferinde ağırlandı. Kentin hafızasını canlandıran bu yürüyüş, bölgedeki tarih severler bir araya topladı.

"Vatandaşlarımızın değerleri yaşayarak tanımasını istiyoruz"

Etkinliklerin yalnızca bir yürüyüşten ibaret olmadığını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova sadece bir ilçe değil, binlerce yıllık geçmişiyle yaşayan büyük bir kültür hazinesi.

Bizler bu mirası korurken aynı zamanda vatandaşlarımızın da bu değerleri yaşayarak tanımasını istiyoruz. Bornova Mirası etkinlikleriyle tarih, doğa, spor ve kent kültürünü bir araya getiriyoruz.

Daha sağlıklı, çevreci ve aidiyet duygusu güçlü bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.