Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde belediye ekipleri Mevlana Mahallesi ve Işıkkent’te sürdürdüğü asfalt ve yol yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırıyor. Çalışmaların akıbetini takip etmek adına yerinde izleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent’te yaklaşık 20 sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. belirtti. Eşki, Bornova’nın her bölgesine hizmet götürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Amaç, konofor ve güvenli yol!

Bornova Belediyesi’nin yol yenileme ve asfalt çalışmalarının aralıksız sürdürmesindeki amaç kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak. Ayrıca bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi ve Işıkkent bölgesinde yürüttükleri çalışmalarla yıpranan yolları yenileyerek mahallelere modern bir görünüm kazandırıyor.

Yıllardır ihtiyaç duyuluyordu!

Başkan Ömer Eşki, bölgede yıllardır ihtiyaç duyulan yol yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Başkan Eşki, “Işıkkent'in asfaltlanmamış son sokaklarına geldik, çok yakında buradaki işlerimiz bitiyor. Işıkkent'te yaklaşık 20 civarındaki sokağımızın asfaltlanmasını bitireceğiz ve vatandaşlarımızın kullanımına açmış olucaz. Hem trafiği rahatlatmak, hem sokaklardaki çukurları kapatmak, hem de daha kaliteli bir konforlu ortamı vatandaşlarımıza sunmak için Bornova’nın her bölgesine hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi.