Son Mühür/ Osman Günden- Bayramlaşma programında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Parti içine sızan yapılardan bahseden Kılıçdaroğlu, geçmişe dönük bir dönük özeleştirilerde bulunarak, "Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var.

FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Sizin helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri haram sofralarda meze yapanlar adına sizlerden özür diliyorum.

Partinin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini zamanında indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden atamadığım için sizlerden özür diliyorum." demişti.

"Uzaylılar tarafından rehin alındı muhtemelen"

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, en dikkat çeken yanıt Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den geldi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından duyduğu şaşkınlığı ve tepkisini gizleyemeyen Sengel, "Yok bu söylemler gerçek olamaz!

Uzaylılar tarafından rehin alındı muhtemelen. Başka izahı yok. Biz tvlerde hologram görüyoruz sanırım." ifadelerini kullandı.