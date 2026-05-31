Son Mühür- Son zamanların bir problemi olan akran zorbalığı ve iletişimine epeyce katkı sağlayacak o etkinlik Bornova Belediyesi tarafından düzenlendi. Bornova Belediyesi’ne bağlı Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 4. ve 5. sınıf öğrencilerine “İyi Oluşumuz ve Akran Dayanışması” konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler; duygularını tanıma, empati kurma ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirme konularında farkındalık kazandı. Etkinlik Çamdibi’ndeki BELGEM binasında gerçekleşti.

Amaç sağlıklı iletişim

Programda öğrencilerin hem kendilerine yönelik hem de arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına katkı sağlanması amaçlandı. Olumlu akran iletişimi konusu ele alınarak; birbirini anlayan, saygı duyan, empati kurabilen ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilen bireyler yetiştirilmesi için önemli kazanımlar sunuldu. Ayrıca “iyi oluş” kavramı da derinlemesine incelendi.

“Geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmek için...”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki BELGEM’de yürütülen bu çalışmaların çocuklarımızın yaşam becerilerini güçlendirmede önemli bir rol oynandığını belirterek “Geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmek için onların kendilerini ifade edebilen, empati kurabilen ve dayanışma kültürünü benimseyen bireyler olmalarını destekliyoruz. BELGEM’de yürütülen bu çalışmalar, çocuklarımızın yaşam becerilerini güçlendirmede önemli bir rol oynuyor” dedi.