İzmir Bornova'da yer alan yediemin otoparkında meydana gelen yangın, çok sayıda aracın zarar görmesine sebep oldu. Doğanlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda alevler kısa sürede otoparktaki araçları etkisi altına alırken, ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kısa sürede otoparka yayıldı!

Yangının, Bornova'ya bağlı Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının yakınında meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde otoparkın bitişiğinde yer alan otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisi sonucunda kısa sürede büyüdü ve otopark içerisinde bulunan araçları etkisi altına aldı.

İtfaiye ekiplerinden yoğun mücadele!

Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Yangının çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçmek amacıyla ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevler uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

62 araç kullanılamaz halde!

Yangının ardından yapılan ilk incelemeler sonucunda otoparkta yer alan çoğunluğu motosiklet olmak üzere toplam 62 aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.