Yerleşkesi Bornova'da bulunan Yaşar Üniversitesi, akademik kadrosunu artırmak için yeni öğretim üyesi alım ilanını yayımladı. 02 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilan çerçevesinde üniversite, Mühendislik Fakültesi'nin farklı bölümlerinde görev verilmek amacıyla profesör ve doçent kadrolarına akademisyen alımı yapacak.

Dört akademik kadroya personel alımı!

İlan çerçevesinde Mühendislik Fakültesi bünyesinde toplam 4 öğretim üyesi alınacak.

Alım yapılacak bölümler ve kadrolar belli oldu!

- İnşaat Mühendisliği Bölümü – Profesör (1)

- İnşaat Mühendisliği Bölümü – Profesör (1)

- Yazılım Mühendisliği Bölümü – Profesör (1)

- Makine Mühendisliği Bölümü – Doçent (1)

İngilizce yeterlilik şartı!

Üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle adayların ilgili yönetmelikte açıklanan yabancı dil koşullarını karşılaması gerekmekte.

Başvuruda bulunacak adayların YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilmekte olan sınavlardan en az 85 puan almış olmaları talep ediliyor.

Başvurular 15 gün boyunca devam edecek!

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 15 gün boyunca alınacak.