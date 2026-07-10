SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 972 Sokak sakinleri, kör nokta haline gelen sokaklarında yıllardır çözülmeyen doğalgaz sorunu nedeniyle isyan bayrağını açtı. Çevrelerindeki tüm sokak ve caddelerde doğalgaz ana hatları aktif olarak kullanılırken, sadece kendi sokaklarında altyapı bulunmamasını kabul edilemez bir ihmal olarak değerlendiren vatandaşlar, seslerini duyurmak için eylem yaptı.

'Vergimizi Ödüyoruz Hizmet Alamıyoruz'

Tüm vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini ve vergilerini düzenli ödediklerini belirten sokak sakinleri, hizmet noktasında üvey evlat muamelesi görmelerine sert tepki gösterdi. Haklı çığlıklarını dile getiren mahalle halkı, 'Biz de bu ülkenin, bu mahallenin insanıyız. Vergimizi son kuruşuna kadar veriyor, görevimizi yapıyoruz. Ama iş hizmet almaya gelince neden yok sayılıyoruz? Bir alt sokağımızda, bir üst sokağımızda doğalgaz harıl harıl yanarken, biz neden bu çağ dışı mağduriyete mahkûm ediliyoruz? Artık boş vaatler, geçici sözler duymak istemiyoruz, biz somut bir çözüm istiyoruz' diyerek isyanlarını dile getirdiler.

'İzmir Gaz Görevini Yap'

Doğalgazın çağdaş yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan 972 Sokak sakinleri; Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Mahallesi Muhtarlığı başta olmak üzere özellikle İzmirgaz Genel Müdürlüğü’ne açık çağrıda bulundu. Vatandaşlar, sokağa acilen ana hat çekilmesini ve evlerine doğalgaz bağlantısı yapılabilmesi için altyapı çalışmalarının derhal başlatılmasını talep ediyor. Bornova’nın merkezinde yaşanan bu altyapı trajedisine ve mahallelinin haklı isyanına İzmirgaz ile ilgili kurumların nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

