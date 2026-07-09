SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bornova ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran kuyumcu Bekir Bozar (68) cinayeti davasında yerelde yapılan yargılama süreci tamamlandı. Enes Özkurhan’ın polis merkezine giderek özel bir hastanenin otoparkındaki kiralık aracın bagajında ceset olduğu ihbarıyla ortaya çıkan olayda, başından 3 kurşunla vurularak öldürülen kişinin kuyumcu Bekir Bozar olduğu tespit edilmişti. Yapılan yargılamada her sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilid. Avukatların itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Cesetle Sabaha Kadar Tur Atıp Altınları Çaldılar

Yürütülen soruşturmada; Enes Özkurhan’ın kullandığı araçta, arka koltukta oturan Ferhat Bayram’ın ön koltuktaki Bekir Bozar’ı alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vurduğu belirlenmişti. Sanıkların cinayetin ardından tenhada cesedi bagaja taşıdıkları, Manisa yollarında sabaha kadar tur attıktan sonra aracı İzmir’deki bir hastane otoparkına bıraktıkları ortaya çıkmıştı. Cinayeti işleyen Ferhat Bayram’ın, olayın hemen ardından mühürlenen kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çaldığı ve bu altınlarla borçlu olduğu 14 kişiye ödeme yaptığı da adli kayıtlara geçmişti. Olayda kullanılan silahın parçalanarak otoyola atılmasının ardından Enes Özkurhan polise teslim olmuş, kaçan Ferhat Bayram ise adliyeye sevk edilirken cinayeti 'Ölmemek için işledim' dmişti.

Ağır Ceza Mahkemesinden En Üst Sınırdan Ceza

İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan sanıkların yargılaması tamamlandı. Mahkeme heyeti, toplanan deliller, adli tıp raporları ve sanıkların itirafları doğrultusunda kararını açıkladı. Kuyumcu Bekir Bozar'ı öldüren Ferhat Bayram ile cinayete iştirak edip cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardım eden arkadaşı Enes Özkurhan, hiçbir ceza indirimi uygulanmaksızın 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis' cezasına çarptırıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu kararın ardından, sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyası bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Cinayet davasının hukuki süreci istinaf aşamasında devam ediyor.

