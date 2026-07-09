Bornova ilçesinde gerçekleşen operasyonda ele geçirilen maddeler akıllara durgunluk getirir cinsten. Polis tarafından bir ticari takside ve belirlenen evde yapılan aramalarda toplam 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Şüphe üzerine durdurulan taksiden binlerce hap çıktı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdukları ve içerisinde arama yaptıkları bir ticari takside 90 bin sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyon ev aramasıyla genişletildi

Operasyonun devamında da bir evde arama gerçekeleştirildi. O aramada 190 bin sentetik ecza daha ele geçirdi.

3 gözaltı, 1 firari

Toplamda 280 bin sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili E.G., A.Ö. ve U.B., polislerce gözaltına alındı. Firari durumdaki S.K.’yi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.