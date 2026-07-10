Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını 10 Temmuz saat 10.00 itibarıyla paylaştı. Aylardır süren stresli bekleyiş bitti. Ancak öğrenciler ve veliler için şimdi en az sınav kadar kritik bir süreç başlıyor. Yanlış bir tercih, tüm emeği boşa çıkarabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu dönemeçte devreye girerek öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunacağını duyurdu.

13 Temmuz'da başlayacak

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sınav Destek Merkezi, kapılarını bu kez tercih rehberliği için açıyor. Merkez, Konak'taki Milli Kütüphane Caddesi üzerinde bulunuyor. Uzman rehber öğretmen kadrosu, 13-24 Temmuz tarihleri arasında masada olacak. Öğrencilerin aldıkları yüzdelik dilimlere ve hayallerindeki hedeflere en uygun okulları belirlemek için mesai harcayacaklar. Profesyonel destek almak, bu süreçteki hataları en aza indirecek.

Randevu almak şart

Hizmet tamamen ücretsiz sunulacak. Yığılmayı önlemek amacıyla danışmanlık süreci randevu sistemiyle ilerleyecek. Destek almak isteyen veli ve öğrencilerin gitmeden önce mutlaka (0232) 293 61 49 numaralı hattı arayarak kayıt oluşturması gerekiyor.

Hatalı okul sıralaması yapmamak adına uzmanlar, adayların mutlaka profesyonel bir gözden destek almasını öneriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu imkanla kentteki tüm LGS adaylarının doğru yönlendirilmesini amaçlıyor. Maratonun bu son virajında uzmanlarla hareket etmek büyük bir avantaj sağlayacak.

