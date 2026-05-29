Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, sokak denetimlerinde insan gücü ve zaman alan eski yöntemleri bir kenara bırakıyor. İlçenin tüm cadde ve sokakları, "Netcad 360" teknolojisiyle panoramik olarak dijital ortama aktarıldı. Artık belediye ekipleri sahaya inmeden, masa başından tek bir tıkla tüm ilçeyi mercek altına alabiliyor.

Kaçak yapılar mercek altında

Bu yeni teknoloji, Bornova’da kaçak yapılaşmayla mücadelede yepyeni bir dönem başlatıyor. Belirli aralıklarla güncellenecek 360 derece yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, sistemdeki eski verilerle anında karşılaştırılıyor.

Böylece binalardaki ruhsata aykırı değişiklikler, sonradan eklenen katlar veya çevresel sorunlar hiç vakit kaybetmeden ortaya çıkarılıyor. Ekipler haksız kazancın önüne geçiyor.

Vatandaş gitmeden görecek

Sistem sadece belediyenin denetim mekanizmasını hızlandırmakla kalmıyor, kent rehberi entegrasyonu sayesinde doğrudan vatandaşa da hizmet veriyor. Bornovalılar adres ve çevre bilgilerine internet üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

Özellikle gayrimenkul alım-satımı ya da kiralama yapacak olanlar, ilgilendikleri bölgeyi ve taşınmazın çevresini yerinden kalkmadan dijital ortamda inceleme şansı buluyor. Zamandan büyük tasarruf.

"Kesintisiz analiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dijital belediyecilik hamlesinin ilçeyi akıllı şehir vizyonuna taşıyacağını vurguladı. Bina cephelerinden yol durumuna, tabela ihlallerinden numarataj bilgilerine kadar her detayın analiz edilebildiğini belirten Eşki, projenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Amacımız Bornova’nın her noktasını güncel, doğru ve sürdürülebilir verilerle yönetmek. Bu sistem sayesinde hem kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacağız. Bornova’yı akıllı şehircilik anlayışıyla geleceğe hazırlıyoruz."

