Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi Play-Off Finali’nde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede İzmir temsilcisi rakibini 3-1 mağlup ederek Avrupa biletini kapan taraf oldu. Karşılaşma sonunda yaşanan gerginlik ve yumruklu kavga ise heyecan dolu mücadeleye gölge düşürdü.

Göztepe hızlı başladı!

Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan mücadelede Göztepe maça etkili başlayan taraf oldu. Henüz 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Ali Şahin, hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Taha Emre İnce’den geri dönüş golü!

Bordo-mavili ekip aradığı golü 16. dakikada buldu. Kullanılan köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Taha Emre İnce düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora denge getirdi.

Sahneye Balladom çıktı!

Karşılaşmanın ikinci devresinde oyunun kontrolünü Göztepe ele geçirirken, hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğü yeniden yakalayan taraf oldu. İzmir temsilcisi 49. dakikada Balladom’un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

Golden sonra moral toplayan Göztepe, ataklarını devam ettirdi. Dakikalar 67’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Balladom, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti ve farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Göztepe Avrupa biletini alan taraf olurken, Trabzonspor U19 Takımı finalde büyük çöküş yaşadı.

Maç sonunda gerginlik!

Final karşılaşmasının ardından saha içinde tansiyon yükselirken, oyuncular arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve yumruklu kavgaya dönüştüğü gözlerden kaçmadı.