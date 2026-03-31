FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off heyecanı nefesleri kesti. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'mız, Kosova'ya konuk oldu. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadeleyi, Michael Oliver yönetti. Nefesleri kesen mücadelede gülen taraf Bizim Çocuklar oldu.
A Milli Futbol Takımı'mız Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Kerem attı, Dünya Kupası bileti geldi!
A Milli Futbol Takımı'mıza Dünya Kupası biletini getiren golü, Orkun Kökçü'nün şutunu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun golü, 53. dakikada geldi.
İlk 11'ler!
Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Orkun Kökçü, Kerem