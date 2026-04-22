23 Nisan denince aklımıza önce bayraklar, çocukların yüzündeki boya izleri ve coşkulu törenler gelir. Oysa bu bayram, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bir emanettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, geleceği inşa edecek nesillere duyulan güvenin en güçlü sembolüdür. Ama bugün, o güveni gerçekten karşılayabiliyor muyuz?

Bir yanda okullarda şiir okuyan, gösteri yapan çocuklar… Diğer yanda ise haber bültenlerinden eksilmeyen acı gerçekler. Daha birkaç gün önce Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı, çocukların en güvenli olması gereken yerde bile risk altında olduğunu gösterdi. Olayda öğrencilerin yaralandığı bildirildi . Bu nasıl bir çelişkidir? Bir yanda “çocuk bayramı” diyoruz, diğer yanda çocukların güvenliğini sağlayamıyoruz.

Sadece fiziksel güvenlik de değil mesele. Türkiye’de çocukların karşı karşıya olduğu sorunlar çok daha derin. Resmî verilere göre yüz binlerce çocuk çeşitli suçlarla ilişkilendirilmiş durumda. 2025 yılında yüz binlerce çocuk hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya kondu . Bu tabloyu sadece “suç” olarak okumak büyük bir hata olur. Bu, aslında ihmalin, yoksulluğun ve fırsat eşitsizliğinin bir yansımasıdır.

Dünyaya baktığımızda tablo daha da ağır. UNICEF verilerine göre 2026 yılında 200 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor .

Savaşlar, iklim krizleri ve ekonomik eşitsizlikler çocukların hayatını doğrudan etkiliyor. Yani mesele sadece Türkiye’nin değil, insanlığın ortak sorunu. Ama bu, bizim sorumluluğumuzu azaltmıyor; tam tersine artırıyor.

Elbette olumlu gelişmeler de yok değil. Türkiye’de 3,1 milyon çocuğun otizm taramasından geçirilmesi, erken teşhis ve destek açısından önemli bir adım . Sosyal destek programlarıyla çocuklu ailelere ekonomik katkı sağlanması da önemli bir gelişme . Ayrıca çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemeler gündemde . Tüm bunlar, devletin ve toplumun çocuklara yönelik sorumluluğunu hatırladığını gösteriyor.

Ama sorun şu: Bu adımlar yeterli mi?

23 Nisan’ı gerçekten anlamak istiyorsak, sadece törenlerle yetinemeyiz. Çocukların sadece “bayram günü” değil, her gün değerli olduğu bir düzen kurmak zorundayız. Çünkü çocuk dediğimiz şey, sadece geleceğimiz değil; aynı zamanda bugünün gerçeğidir.

Bugün bir çocuğun eğitimden kopması, yarın bir toplumun çöküşüdür. Bugün bir çocuğun şiddete maruz kalması, yarın şiddetin sıradanlaşmasıdır. Bugün bir çocuğun umutsuzluğu, yarın bir ülkenin karanlığıdır.

Bu yüzden 23 Nisan, aslında bir ayna olmalı. Kendimize şu soruyu sormalıyız:

“Biz çocuklara nasıl bir ülke bırakıyoruz?”

Eğer cevap; güvenli, adil ve umut dolu bir ülke değilse, o zaman kutlamalar eksik kalır. Çünkü bayramlar, sadece sevinç değil; aynı zamanda sorumluluk günleridir.

Belki de bu yıl 23 Nisan’da yapılması gereken en anlamlı şey, bir çocuğun elinden tutmak değil; onun geleceğini gerçekten güvence altına alacak adımlar atmaktır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak, şiddeti önlemek ve çocukların sesini daha çok duymak…

Unutmayalım:

Atatürk bu bayramı çocuklara verirken sadece bir gün değil, bir vizyon emanet etti.

Ve o vizyonun en temel cümlesi hâlâ geçerli:

“Çocuklar geleceğimizdir.”

Ama mesele şu:

Biz o geleceği gerçekten koruyabiliyor muyuz?