Diğer perakende satıcılarda 14-15 bin TL bandında fiyatlanan telefon, BİM'de 13.290 TL etiketi taşıyacak. Bu fiyat, piyasa ortalamasının yaklaşık bin TL altında kalarak bütçe odaklı alıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Redmi 15C 5G teknik özellikleri

Redmi 15C 5G, giriş-orta segment kullanıcılarına hitap eden dengeli bir donanım sunuyor. Telefonun öne çıkan teknik detayları şöyle:

Cihaz, 6,9 inçlik geniş bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, HD+ (720x1600 piksel) çözünürlük ve 810 nit tepe parlaklığı sunuyor. Performans tarafında MediaTek Dimensity 6300 işlemci görev yapıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı, günlük kullanım için yeterli bir kapasite sağlıyor.

Kamera tarafında arkada 50 MP (f/1.8) ana sensör ve yardımcı lens bulunurken, ön tarafta 8 MP (f/2.0) selfie kamerası yer alıyor. Enerji yönetiminde ise 6.000 mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süresi vaat ediyor.

Yazılım tarafında Xiaomi HyperOS 2 ile çalışan cihaz, 5G bağlantı desteği sunuyor. 173,16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlarında ve 211 gram ağırlığındaki telefon, günlük taşınabilirlik açısından makul bir profile sahip.

BİM fiyatı gerçekten avantajlı mı

Redmi 15C 5G'nin piyasa fiyatı 14.000 ile 15.000 TL arasında değişiyor. BİM'in sunduğu 13.290 TL'lik fiyat etiketi, yaklaşık yüzde 5-10 oranında bir tasarruf anlamına geliyor. Özellikle 5G desteği, 6.000 mAh batarya ve 256 GB depolama gibi özelliklerin bu fiyat seviyesinde bir arada sunulması, telefonu bütçe segmentinde dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor.

Ürün 27 Mart Cuma günü BİM mağazalarında satışa çıkacak. Aktüel ürünlerde stoklar sınırlı olduğundan, ilgilenen kullanıcıların erken saatlerde mağazalara uğraması tavsiye ediliyor.