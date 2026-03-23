Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, günlük konuşma dilinde verdikleri basit komutlarla sitelerini yönetebilecek. WordPress bu kolaylığı "Yapmak istediğinizi yapay zeka asistanınıza söyleyin, gerisini o halleder" ifadesiyle özetliyor.

MCP altyapısı yapay zeka devlerini WordPress'e bağlıyor

Sistemin temelinde geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan MCP (Model Context Protocol) altyapısı yer alıyor. Bu açık kaynaklı çerçeve sayesinde Claude, ChatGPT, OpenClaw ve Cursor gibi popüler yapay zeka araçları doğrudan WordPress sitelerine bağlanabiliyor.

Yapay zeka ajanları yalnızca metin üretmekle sınırlı kalmıyor. Gelen yorumları yönetme, meta verilerini düzenleme ve içerikleri uygun etiketlerle organize etme gibi görevleri de otomatik olarak yerine getirebiliyor.

Site temasını analiz ederek uyumlu içerik üretiyor

WordPress'in yapay zeka ajanlarında öne çıkan en dikkat çekici özelliklerden biri, içerik üretilmeden önce sitenin temasının detaylı bir şekilde incelenmesi. Ajan, sitedeki renkleri, yazı tiplerini, boşlukları ve blok yapılarını kavrayarak tasarıma birebir uyumlu içerikler ortaya koyuyor.

Tema değişikliği yapıldığında ise üretilen içerikler yeni tasarıma otomatik olarak uyum sağlıyor. Bu sayede site sahiplerinin her güncellemede içerikleri manuel olarak düzenlemesi gerekmiyor.

Güvenlik önlemi olarak taslak sistemi uygulanıyor

Olası hatalara karşı önemli bir güvenlik katmanı da eklenmiş durumda. Yapay zeka ajanlarının ürettiği tüm gönderiler, yayına alınmadan önce otomatik olarak taslak olarak kaydediliyor. Ajanlar, site sahibinin onayı olmadan hiçbir içeriği doğrudan yayımlamıyor.

Bu yaklaşım, özellikle hassas veya hatalı içeriklerin kontrolsüz biçimde yayınlanma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Hangi planlarda kullanılabiliyor

Yapay zeka ajan desteği şu an yalnızca WordPress.com üzerinde barındırılan siteler için geçerli. Özellik, platformun Business ve Commerce paketlerinde sunuluyor. Ayrıca sistem yalnızca blok temalarla uyumlu çalışıyor; klasik tema kullanan sitelerde yapay zeka asistanı editör içinde görünmüyor.