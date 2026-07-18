Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Şirketi’ne verilen ‘tavuk kümeslerini güçlendirme ruhsatı’nın dayanak gösterilmesi sonrası bölgeye 90 adet lüks yüzme havuzlu villa yapıldığına dair kent gündeminde tartışmalar devam ediyor. Kemalpaşa’nın Örnekköy Mahallesi 148 aday 119 parselde bulunan tavuk kümeslerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bir vatandaşın konuyu yargıya taşıması sonrası bilirkişi olarak atanan Harun Veis Metin ile AK Partili Bilal Kırkpınar ve babası Hatip Kırkpınar arasında raporun hazırlanması sonrası karşılıklı iddialar ortaya atılmıştı. Bilal Kırkpınar, öncesinde ‘Bilirkişi bizden rüşvet istedi’ derken sonrasında ise Metin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini ileri sürerek dava açmıştı. Mahkeme, mayıs ayında Metin hakkında 10 ay hapis cezası vermiş, sanık müdafi ise konuyu istinafa taşımıştı. Merakla beklenen üst mahkemenin kararı açıklandı.

Mahkeme: Ses kaydı hukuka aykırı delil!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 10 aylık hapis kararını kaldırdı. Geçtiğimiz 14 Temmuz’da alınan kararda, Bilal Kırkpınar’ın şikayet dilekçesinde sunduğu ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme benzer olayda Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 20 Mayıs 2026 tarihli “Sanığın aşamalarda katılana hakaret etmediğini savunması, ihbarcı ve aynı zamanda tanık olarak dinlenen Z.İ. tarafından alınan ses kaydının hukuka aykırı delil niteliğinde bulunması nedeniyle hükme esas alınamayacak olması ve ihbarcının beyanı dışında, sanığın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmaması karşısında…” ilamını örnek göstererek Harun Veis Metin'in beraatine hükmetti.

Son Mühür’e o iddiaları anlatmıştı: Seçim kaybı bana fatura ediliyor!

Daha önce süreçle ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan şehir plancısı Metin, uzun süredir baskılara maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşananları Bilal Kırkpınar’ın seçim mağlubiyetini kendisine fatura etme çabası olarak değerlendirdiğini belirtmişti. Metin ayrıca, “Sanki, 90 adamı olan bir mafya Bilal Kırkpınar'ı tehdit ediyor ve para istiyor. Böyle bir senaryo kurmaya çalışıyorlar. Konuşmaların tamamını bir bütün haline getirip de mahkemeye sunsalar ses kayıtlarının olay anlaşılacak. Ama ses kayıtlarını keserek sundukları için 90 tane adamı olan bir mafya gibi algılatıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.