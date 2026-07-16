Son Mühür- Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesi'nde AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Düzenlenen programda CHP’den AK Parti’ye katılan vatandaşlara rozetleri takıldı. Katılımın yoğun olduğu törende AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar çeşitli konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin dünya siyasetindeki ağırlığı bir kez daha ortaya çıktı"

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar konuşmasında Türkiye'nin son dönemindeki pozisyonuna dikkat çekerek NATO Zirvesi'inin Türkiye’nin dünya siyasetindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslarası arenada güçlü bir lider oluşundan ve “Dünya beşten büyüktür” söyleminin bugün küresel siyasette karşılığını bulduğunu belirten Yaşar, “Bugün Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen saygının arkasında güçlü bir devlet iradesi ve büyük yatırımlar vardır.” dedi.

"Gençlerimizin enerjisi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin en büyük gücü"

Dr. Metin Yaşar, gerçekleşen programda AK Parti’ye katılan yeni üyelere de hitap ederek gençlerin partiye gösterdiği ilgideye olan memnuniyetini de dile getirdi. Yaşar, “Bugün aramıza katılan genç kardeşlerimiz sadece bir siyasi partiye üye olmuyor; Türkiye’nin geleceğine yön verecek büyük bir yürüyüşün parçası oluyor. Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve ülkesine olan inancı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır.” diye konuştu.

Hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüyeceklerini ifade eden Yaşar şu ifadeleri kullandı:

“Doğru lideri, doğru kadroları ve doğru istikameti tercih eden tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz.”

"Neden beklenen hizmetler hayata geçirilmedi?”

Konuşmasının devamında Kemalpaşa Belediyesi'ni eleştiren Başkan Yaşar, CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in uzun yıllardır yerel yönetimlerde görev almasına rağmen ilçeye beklenen hizmetleri kazandıramadığını savundu. Yaşar, “Bu kadar uzun süre görev yapan bir yönetimin imkansızlıkları gerekçe göstermesi doğru değildir. Görev ve yetki vardı, peki neden beklenen hizmetler hayata geçirilmedi?” ifadelerini kullandı.

"Vatandaş artık mazeret değil, hizmet görmek istiyor.”

Yaşar, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in dile getirdiğini bahsettiği, “Ben burada durduğum müddetçe belediye başkanlığını kimse benden alamaz.” sözlerine, “Peki hangi hizmetine güvenerek bunu söylüyor? Madem tüm kapılar açık, bugüne kadar verilen hangi söz yerine getirildi? Vatandaş artık mazeret değil, hizmet görmek istiyor.” diye ekledi.

Program, CHP’den AK Parti’ye katılan yeni üyelere rozetlerinin takılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.