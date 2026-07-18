Son Mühür- İzmir, hafta sonunun ilk ışıklarıyla birlikte gözünü yine su kesintileriyle açtı. Henüz daha tüm arızalar tam olarak tespit edilememiş olsa bile, İZSU tarafından yayımlanan güncel verilerde bazı mahallelerin tam 4 saat boyunca susuz kalacağı açıklandı. Kesinti tam 8 ilçeyi etkileyecek.

Susuzluk sabah saatlerini vurdu!

İzmir'in bir dönem sıkça yaşadığı planlı kesintilerle dolu susuzluk problemini aratmayan bu son kesintinin, özellikle vatandaşların evde olduğu gündüz saatlerine denk gelmesi halkı bir hayli zorlayacak. İZSU tarafından duyurulan 18 Temmuz Cumartesi tarihli arıza ve kesinti listesinin detayları, kesintilerin yaşanma nedenleriyle birlikte şu şekilde:

İlçe ilçe kesinti listesi ve arıza nedenleri:

Aliağa (Barbaros Hayrettin Paşa ve Mimar Sinan Mahalleleri):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 08:46 ile 12:46 arasında (Yaklaşık 4 saat).

Arıza Nedeni: Helvacı mahallelerini de etkileyen ana boru arızası.

Bayraklı (Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce Mahalleleri):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 09:02 ile 12:02 arasında (Yaklaşık 3 saat).

Arıza Nedeni: 2095 Sokak No: 100 adresinde yürütülen müteahhit çalışması.

Karabağlar (Devrim, Gazi ve Özgür Mahalleleri):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 09:19 ile 10:19 arasında (Yaklaşık 1 saat).

Arıza Nedeni: 3899 Sokak No: 25 adresinde yürütülen müteahhit çalışması.

Kemalpaşa (Kızılüzüm Mahallesi):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 09:15 ile 11:30 arasında (Yaklaşık 2 saat).

Arıza Nedeni: Ana boru arızasından dolayı depo çıkış vanalarının kapatılması.

Kınık (Osmaniye Mahallesi):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 08:56 ile 11:56 arasında (Yaklaşık 3 saat).

Arıza Nedeni: Çınar Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası.

Menderes (Özdere Cumhuriyet Mahallesi):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 09:18 ile 11:19 arasında (Yaklaşık 2 saat).

Arıza Nedeni: 3076 Sokak ve çevresini etkileyen ana boru arızası.

Torbalı (Kuşçuburun ve Yazıbaşı Mahalleleri):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 09:15 ile 12:19 arasında (Yaklaşık 3 saat).

Arıza Nedeni: Şebekede meydana gelen ana boru arızası.

Ödemiş (Seyrekli Mahallesi):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 08:50 ile 11:00 arasında (Yaklaşık 2 saat).

Arıza Nedeni: Seyrekli Mahallesi bünyesinde meydana gelen ana boru arızası.

Ödemiş (Süleyman Demirel Mahallesi):

Kesinti Süresi: 18.07.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında (Yaklaşık 3 saat).

Arıza Nedeni: Süleyman Demirel Mahallesi Efe Toplu Konut Küme Evleri bölgesinde meydana gelen ana boru arızası.