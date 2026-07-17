Bakanlık bünyesine katılacak branşlar ve kişi sayıları netleşti. En fazla kontenjan veteriner hekim ve ziraat mühendislerine ayrılırken, gıda mühendisi ile destek personeli gibi birçok alanda da işe alım yapılacak. İlanın Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanmasıyla birlikte müracaat işlemleri resmen başlayacak. Süreci yakından izleyen memur adayları evraklarını toparlamaya koyuldu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Kurumun paylaştığı tabloya göre en büyük alım 645 kişiyle veteriner hekim branşında gerçekleşecek. Bunu 515 kişiyle ziraat mühendisleri takip edecek. Taşra teşkilatında görev yapacak diğer personellerin dağılımı ise 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli şeklinde belirlendi. Kadro listesinde 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager yer alıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurum alım yapılacak pozisyonları duyurdu ancak başvuru takvimini henüz paylaşmadı. İşlemlerin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte biteceği şimdilik bilinmiyor. İlerleyen günlerde yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte müracaat tarihleri ve sisteme giriş adımları netleşecek. Adaylar başvuru ekranını Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinden ve Kariyer Kapısı platformundan takip edecek.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yeni dönem alımlarına ait genel ve özel şartlar başvuru kılavuzuyla birlikte kesinleşecek. Geçmiş atamalarda adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki kuralları taşıması istendi. Görevini sürekli yapmaya engel bir fiziksel veya ruhsal hastalığı bulunmamak en temel kurallar arasında yer alıyor.

Adayların herhangi bir kurumdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması gerekiyor. Kamu görevinden çıkarılmamak ve güvenlik soruşturmasını sorunsuz geçmek şart. Kurum, adayların ilanda istenen sertifikalara başvuru tarihinden önce sahip olmasını istiyor. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 2026 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı tebliğindeki özel maddeleri sağlamak da zorunlu kılınıyor.