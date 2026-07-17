Şampiyonluk umutlarını yarı finalde bırakan iki Avrupa temsilcisi, turnuvanın kapanışından hemen önce son sınavını verecek. Katar 2022'deki çeyrek final eşleşmesinden sonra bir kez daha Dünya Kupası sahnesinde karşılaşan tarafların bu mücadelesi, hakem kadrosu ve yayın programıyla kesinlik kazandı.

FRANSA - İNGİLTERE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miami Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı üçüncülük karşılaşması 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayacak. Mücadelede Venezuela Futbol Federasyonundan Jess Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yürütecek. Fas Futbol Federasyonundan Jalal Jayed ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

2026 FRANSA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'ndaki bu son eşleşme Türkiye'deki izleyiciler için şifresiz ekrana gelecek. Futbol tutkunları Fransa - İngiltere üçüncülük maçını TRT 1 ekranlarından canlı izleyecek.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE FRANSA VE İNGİLTERE MAÇLARI NASIL BİTTİ?

Miami'deki karşılaşma, iki takımın Dünya Kupası tarihindeki dördüncü randevusu olacak. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan üç maçın ikisini İngiltere, birini Fransa kazandı. İngilizler 1966 yılında ev sahibi oldukları turnuvada rakibini 2-0 yendi. 1982 yılında İspanya'daki organizasyonda da sahadan 3-1 galip ayrıldı. İki takım son olarak 2022 yılında Katar'da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde kozlarını paylaştı ve bu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Fransa oldu.