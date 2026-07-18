Son Mühür- Hafta sonunun gelmesiyle birlikte gözler hava durumu raporlarına çevrildi. İzmirliler planlarını çoktan yaptı ancak "İzmir'in havasına güven olmaz" klişesi yine akıllarda. Üstelik bugün termometreler öyle seviyeleri gösterecek ki bu sıcağı ne deniz ne de havuz kurtarır! Bazı ilçelerde sıcaklık 40 derecelere kadar çıkacak.

Bugün hava nasıl olacak?

İzmir 18 Temmuz Cumartesi günü oldukça sıcak bir hava geçirecek. Gün içerisinde sıcaklıkların Bayındır, Tire'de 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, birçok ilçe de 39 derecelerde geziyor. Gece saatlerinde de termometrelerin 25 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde saatte 18 km'ye ulaşabileceği bilgisi verilirken gün içerisinde yaprak kımıldamayacak. Günün erken saatlerinde ve gece saatlerinde hafif bir rüzgara bile muhtaç olacak gibiyiz.

İlçe ilçe hava durumu



İşte Meteoroloji'den gelen son verilere göre ilçe ilçe İzmir hava durumu:

Aliağa: Sıcak - 24°C / 36°C

Balçova: Sıcak - 22°C / 37°C

Bayındır: Sıcak - 22°C / 40°C

Bayraklı: Sıcak - 24°C / 39°C

Bergama: Sıcak - 23°C / 36°C

Beydağ: Sıcak - 19°C / 38°C

Bornova: Sıcak - 25°C / 39°C

Buca: Sıcak - 24°C / 38°C

Çeşme: Az Bulutlu - 24°C / 31°C

Çiğli: Sıcak - 21°C / 37°C

Dikili: Sıcak - 23°C / 36°C

Foça: Az Bulutlu - 23°C / 33°C

Gaziemir: Sıcak - 24°C / 37°C

Güzelbahçe: Az Bulutlu - 23°C / 33°C

Karabağlar: Az Bulutlu - 23°C / 34°C

Karaburun: Az Bulutlu - 23°C / 34°C

Karşıyaka: Sıcak - 23°C / 38°C

Kemalpaşa: Sıcak - 20°C / 37°C

Kınık: Sıcak - 23°C / 37°C

Kiraz: Sıcak - 20°C / 38°C

Menderes: Sıcak - 23°C / 38°C

Menemen: Sıcak - 23°C / 37°C

Narlıdere: Sıcak - 23°C / 35°C

Ödemiş: Sıcak - 20°C / 39°C

Seferihisar: Sıcak - 24°C / 36°C

Selçuk: Sıcak - 22°C / 38°C

Tire: Sıcak - 19°C / 40°C

Torbalı: Sıcak - 24°C / 38°C

Urla: Az Bulutlu - 24°C / 32°C