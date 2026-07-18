Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi, hayata geçirilen, yapımı devam eden ve gelecek dönem için planlanan yatırımları meclis üyelerini anlattı. Düzenlenen saha programlarına Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye meclis üyeleri, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve bürokratlar katıldı. Meclis üyelerine, toplam 2 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan yeni yaşam alanı projesi anlatıldı. Proje kapsamında, peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra çocuk oyunu alan, spor alanları, dinlenme alanları ve kafeteryaların da olacağı bilgisi verildi.

İlçede hayata geçirilmesi planlanan yeni halı saha projesi hakkında da meclis üyelerine teknik bilgiler aktarıldı. Programda halihazırda yapımı devam eden mini halı sahalardan biri de ziyaret edildi. Saha incelemeleri sırasında meclis üyeleri de görüşlerini paylaştı.

“Saha programları devam edecek”

Program kapsamında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Türkmen ve meclis üyeleri, vatandaşla sohbet ederek talep ve önerileri aldı. Türkmen, “Program kapsamında çalışmalarımızın bir bölümünü gezebildik. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz yeni saha programlarıyla ilçemizin farklı noktalarındaki yatırımlarımızı da meclis üyelerimizle birlikte inceleyeceğiz. Hepimizin ortak amacı Kemalpaşa’nın daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi” diye konuştu.