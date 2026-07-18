Son Mühür- Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, sıra dışı konser mekanlarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez Çeşme'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz aylarda annesinin köyünde verdiği samimi konserle uzun süre gündemde kalan başarılı sanatçı, bu defa Alaçatı Pazarı'nın tezgahları arasında kurulan sahnede performans sergiledi. Alışılmışın dışındaki bu etkinlik, hem bölge halkı hem de tatilciler tarafından büyük bir şaşkınlık ve coşkuyla karşılandı. Pazar tezgahlarının ve rengarenk tezgah brandalarının gölgesinde mikserin başına geçen Mahmut Orhan, elektronik müziği geleneksel Ege atmosferiyle harmanladı. Ünü DJ'nin performansı sırasında pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden, esnafla şakalaşan ve kendisini izleyenlerle içtenlikle fotoğraf çekilen Mahmut Orhan, mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.

Muhabir: Emine Kulak