Son Mühür / İzmir Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Şirketine verilen tavuk kümeslerini güçlendirme ruhsatı dayanak gösterilerek yapılan lüks villalara ilişkin bilirkişi raporunu düzenleyen Şehir Plancısı Harun Veis Metin, Son Mühür TV'de yayınlanan Yağmur Daştan ile Gündem Özel Programı’nın konuğu olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Yasa dışı” hükmü verilmişti

Olay, İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde yaşanmıştı. Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Şirketine, bölgedeki mevcut tavuk kümeslerini güçlendirmek amacıyla resmi bir ruhsat verilmiş ancak iddialara göre bu güçlendirme ruhsatı dayanak gösterilerek, söz konusu tarım arazisinde mevzuata aykırı şekilde 90 adet lüks villa inşa edilmişti. Açılan dava sonucunda, İzmir 7. İdare Mahkemesi 90 villalık projeye ait yapı kayıt belgelerini iptal ederek yapıların yasa dışı olduğunu hükmü vermişti.

“Aranıp tehdit ediliyorum…”

AK Parti’nin Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve babası Hatip Kırkpınar tarafından telefonla tehdit edildiğini öne süren Metin, Son Mühür TV’de yayımlanan programda kendisine yönelik şantaj ve rüşvet iddialarının ses kayıtları kesilerek kurgulandığını ve mahkemede çürüdüğünü belirtti. Yaşadığı hukuki süreç hakkında konuşan Metin, “25 Haziran 2024 tarihinde birkaç telefon aldım. Bu telefonlardan bir tanesi Bilal Kırkpınar tarafından, bir tanesi de babası Hatip Kırkpınar. Baba oğul beni tehdit ettiler. Ben bu tehditler sonrasında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Bu şahıslarla herhangi bir tanışıklığım yok. Ancak ben bilirkişilik yaptığım süre zarfında 19 Eylül 2023 tarihinde Kemalpaşa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir konu üzerinde görevlendirildim. Görevlendirildiğim konu tavuk kümeslerinin 90 adet villaya dönüştürüldüğü iddiasıydı. Tarım arazisinin tahribatları gibi iddialar vardı. Ben buna ilişkin 20-25 gün içerisinde raporumu hazırladım savcılığa sundum. Benim dosyadaki görev sürem 19 Eylül 2023'te başladı, 14 Ekim 2023'te bitti. Bu süre zarfında yine muhtelif şahıslar tarafından aranıp, tehdit ediliyordum" dedi.

“Seçim sonucunun sorumlusu olarak beni seçtiler”

Bilal Kırkpınar'ın seçimi kaybetmesinde kendisini suçlu olarak gösterdiğini belirten Metin, "Bu rapora Bilal Kırkpınar itiraz ediyor. İtiraz edince benden sonra 3 kişilik bilirkişi heyeti atanıyor. O arkadaşlar da incelemeler yapıyor ve benim tespit ettiğim bulguların gerçek olduğuna kanaat getiriyorlar. Onlar da aynı raporu sunuyorlar. Ve haklarında dava açılıyor. Bilal Kırkpınar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı adayı oldu. Aday olduğu süreç içerisinde diğer rakip partiler hakkında olumlu olumsuz propagandalar geliştiriyorlar. Bu bahsedilen bilirkişi olarak atandığım rapor içeriği olan 90 adet tavuk kümesinin villaya çevrilmesi basına yaygara olarak koparılıyor. Bu olaya ilişkin de Bilal Kırkpınar hakkında baya olumsuz haberleri beraberinde getiriyor. Bu durum seçimi kaybetmesine vesile oluyor. Bana göre gerek Bayraklı'da AK Parti'nin kaybetmesi gerekse İzmir Büyükşehir'de AK Parti'nin kaybetmesinde büyük etkisi olan bir olay, Bilal Kırkpınar olayı. Bunun sorumlusu olarak seçim bittikten sonra beni seçiyor. Beni tutuklatmak adına o tarihlerde beni arıyor. 'Seni tutuklatacağız' diye tehditlerde bulunuyor. Ben de bunlara karşılık suç duyurusunda bulundum. Koruma kararı aldırdım" diye konuştu.

“İddiaların hepsi çöp oldu”

Bilal Kırkpınar'ın iddialarının mahkemede sunulan delillerde geçersiz olduğunu öne sürem Metin, "Bu olaylardan sonra savcılık tarafından ifadeye çağırılıyorlar. Olaylar soruluyor, Bilal Bey o ara bu olayın hassasiyetini anlayınca bir yerel kanalda 25 Eylül 2024 tarihinde basın açıklaması yapıyor. 'Bizim ruhsatsız herhangi bir yapımız yok. Tüm yapılarımız sağlam. Ancak dosyaya bakan bilirkişi bizden tehdit, şantaj ve rüşvet istedi. Vermeyince de bu şahıs bizim hakkımızda olumsuz rapor verdi. Aslından bizim yasa dışı bir olayımız yok' dedi. Ben bu yayındaki açıklamalardan sonra araştırdım ve yalan söylediğini fark ettim. Yayında bahsettiği ses kaydı var rüşvet istedi dediği konular da yalan çıktı. Hakkımızda 3 adet suç duyurunda bulundular yalan yanlış. Birincisi, şantaj, rüşvet, tehdit. 27 Eylül 2024 tarihli. Ben 19 Eylül 2023 tarihi ile 14 Ekim 2023 tarihleri arasında görevlendirildim. Suç tarihi 27 Eylül 2024 tarihli suç duyurusunda bulunuyorlar. Biri, Cumhurbaşkanına hakaret biri de bilirkişi bölge kuruluna aynı yönlü suç duyurusu. Benim herhangi bir bilirkişi olduğuma dair bir bilgi dahi yok. Savcılık ses kayıtlarını inceleyip, benim sunduğum bilirkişi raporunu da görünce ne rüşvet ne şantaj ne de tehditten herhangi bir soruşturma açmaya gerek duymadı. Rüşvet ve tehdit iddialarının hepsi çöp oldu" ifadelerini kullandı.

“Ses kayıtları kesilerek mahkemeye sunuldu”

Ses kayıtlarının kesilerek mahkemeye parça parça sunulduğunu ifade eden Metin, "Sanki, 90 adamı olan bir mafya Bilal Kırkpınar'ı tehdit ediyor ve para istiyor. Böyle bir senaryo kurmaya çalışıyorlar. Oysa 90 adam dedikleri tavuk kümeslerinden dönüştürülerek sahte belgelerle dönüştürerek 90 adet lüks villaya çevirmiş mağdur insanları kastediyorum ben. Konuşmaların tamamını bir bütün haline getirip de mahkemeye sunsalar ses kayıtlarının olay anlaşılacak. Ama ses kayıtlarını keserek sundukları için 90 tane adamı olan bir mafya gibi algılatıyorlar. 'Hodri Meydan' şu şekilde. Benim raporlarımda size karşı bir şey varsa hodri meydan gidin suç duyurunda bulunun dedim. Bunun da hodri meydan kısmını kesip sunuyorlar mahkemeye" dedi.

Son olarak hala tehdit edildiğini, Bilal Kırkpınar ve babası Hatip Kırkpınar hakkında suç duyurusunda bulunduğu için koruma kararı aldırdığını belirten Metin, "Ben olmasam başka bir bilirkişiye de aynı şey olurdu" ifadesini kullandı.