Gıda güvenliğini ve hijyen standartlarını artırmayı hedefleyen yeni taslak yeme içme sektöründe tartışma yarattı. Mevcut sistemde işletmelerin kendi inisiyatifine bırakılan hayvan kabulü, bu çalışmayla birlikte standart bir kurala bağlanacak. Taslağın onaylanması durumunda kafelere ve restoranlara evcil hayvanlarıyla giden vatandaşlar yeni kısıtlamalarla karşılaşacak. Gözler, düzenlemenin yasalaşacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sürecine çevrildi.

RESTORAN VE KAFELERDE EVCİL HAYVAN YASAKLANDI MI?

Şu an için yürürlüğe giren kesinleşmiş bir evcil hayvan yasağı bulunmuyor. Taslak aşamasındaki düzenleme, yemek hizmeti sunan yerlerde ortak bir uygulama oluşturmayı hedefliyor. Halihazırda işletmeler kendi çalışma prensipleri ve müşteri taleplerine göre inisiyatif kullanarak hayvan kabul edip etmemeye karar veriyor. Yeni kuralın yasalaşması halinde işletmelerin bu tercih hakkı ortadan kalkacak.

EVCİL HAYVAN YASAĞI BAHÇE VE TERASLARI KAPSIYOR MU?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak sadece kapalı mekanları içermiyor. Düzenlemenin mevcut haliyle geçmesi durumunda kafe ve restoranların bahçe, teras, salon ve yarı açık alanlarına da evcil hayvan alınmayacak. Yasağın onaylanmasıyla birlikte açık havada hizmet veren işletmeler de bu kısıtlamaya tabi olacak.

EVCİL HAYVAN YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Düzenlemenin hangi tarihte uygulanmaya başlayacağı henüz netleşmedi. Taslağın öncelikle ilgili kurumlarca değerlendirilmesi, ardından TBMM'ye sunularak yasalaşması gerekiyor. Meclis süreci tamamlanana kadar işletmelerdeki mevcut kurallar işlemeye devam edecek.

YASAĞA UYMAYAN İŞLETMELERİN CEZASI NE KADAR?

Taslağın yasalaşması halinde kuralları ihlal eden mekanlara idari yaptırım uygulanacak. Tasarı meclisten geçmediği için idari para cezasının miktarı, kapsamı ve hangi durumlarda kesileceği şimdilik bilinmiyor. Yeni yasama döneminde yasanın onaylanmasıyla işletmelerin yükümlülükleri ve alacağı cezalar tam olarak kesinlik kazanacak.