Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin makrofinansal istikrarına vurgu yaptı. Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığının 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ilan eden Şimşek, "Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir." dedi.

Küresel şoklara karşı "Ekonomik dayanıklılık" mesajı

Yapısal dönüşüm adımlarına devam edileceğinin vurgusunu yapan Şimşek "Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı:

"Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz.