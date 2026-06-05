Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan binlerce vatandaşın gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. Bakanlık, mevcut bedelli askerlik ücretinin geçerlilik süresini net bir takvime bağlarken, bu tarihten sonra tutarın yukarı yönlü güncelleneceğini paylaştı. Son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunluklarına karşı vatandaşların elini çabuk tutması istenirken, yükümlüler "Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte zamlı dönem öncesinde güncel fiyat listesi, başvuru şartları ve tüm ayrıntılar.

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, 2026 yılının ilk yarısında uygulanan güncel bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak tahsil ediliyor. Bu tutar, memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak her dönemin başında yeniden belirleniyor. Mevcut fiyat avantajından yararlanarak askerlik görevini bu şekilde ifa etmek isteyen vatandaşların, belirlenen müracaat süreçlerine sadık kalması önem taşıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK 2026?

MSB, şu an yürürlükte olan 416 bin liralık ücretin 30 Haziran'a kadar geçerli olacağını duyurdu. 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik hizmeti kapsamındaki bedel ve ek bedel ücretleri zamlanacak. Eski fiyattan faydalanmak isteyen yükümlülerin hem başvuru hem de banka ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran gününe kadar eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek olası sistem kilitlenmeleri ve yoğunluklar nedeniyle işlemlerin son anlara bırakılmaması konusunda uyardı.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Yeni dönemde geçerli olacak bedelli askerlik tutarı, Askeralma Kanunu hükümleri uyarınca temmuz ayında açıklanacak memur aylık katsayısındaki değişim esas alınarak hesaplanacak. Ekonomik göstergeler ve memur maaşlarına yapılacak yeni düzenlemeler doğrultusunda fiyatta artış yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zam sonrasındaki net ve kesin rakam, temmuz ayının ilk haftasında ilgili katsayı oranlarının resmi olarak ilan edilmesiyle birlikte netleşecek.