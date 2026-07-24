Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 14 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası devam ediyor.

Endeks, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere uygun olarak yüzde 37'de sabit tuttuğu işlem gününü, küresel piyasalardaki endişeli havanın gölgesinde düşüşle kapattı.

Günü yüzde 0.43'lük değer kaybı ve önceki kapanışa öre 61.18 puan düşüşle 14.077 puandan kapatan endeks, haftanın son işlem gününe yüzde 0.17'lik düşüşle 14.053 puandan giriş yaptı.

Endekste 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların gözü Orta Doğu'da...



Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve ABD Başkanı Trump'ın 60 ülkeye yönelik tarifelerin artışına yönelik endişeleriyle negatif seyrediyor.



Hangi ülkeler etkilenecek?



ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 60 ülkeye yüzde 10 veya yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Arjantin, Bangladeş, Kamboçya, Kanada, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Malezya, Meksika, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago ile Birleşik Krallık yüzde 10 gümrük vergisine tabi olacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Tayvan menşeli ürünler için En Çok Kayrılan Ülke vergi oranı dikkate alınarak toplam vergi yükü yüzde 10, Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünleri için ise yüzde 12,5 olacak.

Küresel piyasalardaki endişeli hava sonrası Asya borsaları sert düşüşlere sahne oldu.

Japn Nıkkei endeksi yüzde 2.73, Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 5.72 oranında değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yönünü yeniden aşağı yönlü çeviren ons altın 4.015 dolardan, gram altın 6.127 liradan,

gümüş 57.35 dolardan,

Orta Doğu'daki savaşın etkisi sonrası Brent petrol korkulu seviye olan 100 doların üzerine tırmanarak 100.30 dolardan,

Bitcoin 65.245 dolardan işlem görüyor.

