Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin merakla beklediği artış oranı netleşti.

Mayıs Ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.71 oranında artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda şekillenen bu rakamla birlikte, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine geldi.

Haziran 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

Mayıs ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte haziran ayında uygulanacak kira artış oranı 32.24 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.

Mayıs ayında kira artış oranı ne kadardı?

Bir önceki aya yani mayıs ayının kira artış oranına bakılacak olursa Nisan 2026 enflasyon oranı 4,18 olurken Mayıs 2026 kira artış oranı ise 32,43 olmuştu.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Resmi verilerin yanında, bağımsız kuruluşların rakamlarını takip edenler için Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayınlanan E-TÜFE verileri de başka bir tablo çiziyor.

ENAG'ın hesaplamalarına göre Mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 2,16 olurken, yıllık bazda ise yüzde 53,13 gibi resmi verilerden oldukça ayrışan bir seviyede gerçekleşti.