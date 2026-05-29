OnePlus 16 özellikleri arasında en çok konuşulan başlıklar ekran, kamera ve batarya tarafında toplanıyor. Sızıntılara göre cihaz, devasa bir bataryanın yanında yüksek çözünürlüklü bir telefoto kamerayla gelebilir. Ancak ekran tarafındaki iddialar henüz net bir tabloya oturmuş değil, kaynaklar bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

OnePlus 16 özellikleri neler olacak?

Ekran tarafı sızıntıların en çelişkili noktası. Önceki nesil 165Hz yenileme hızıyla gelmişti. Bir Çinli kaynak yeni modelin bu çıtayı en az 185Hz seviyesine taşıyacağını, hatta 240Hz hedeflendiğini öne sürmüştü. Farklı bir kaynak ise daha temkinli bir tablo çiziyor ve cihazın yine 165Hz ekranla geleceğini iddia ediyor.

Bu ikinci senaryo aslında mantıksız değil. Çünkü yüksek yenileme hızları daha akıcı bir deneyim sunsa da bataryayı hızla tüketiyor. OnePlus 16 özellikleri kapsamında 165Hz’te kalınması, pil ömrü ile akıcılık arasında bir denge kurma çabası olarak okunabilir.

OnePlus 16 kamera tarafında neler sunuyor?

Kamera sızıntıları daha ilgi çekici. İddialara göre cihazın arkasında 3x optik yakınlaştırma yapabilen 200MP çözünürlüğünde bir telefoto sensör yer alacak. Bu da uzak mesafedeki detayları kayba uğramadan yakalamak isteyenler için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Ana kamera tarafında ise beklentiler değişti. Eski söylentiler ana sensörün de 200MP olacağını işaret ediyordu; son bilgiler ise 50MP çözünürlüğünde bir sensöre işaret ediyor. Diyafram açıklığı ve sensör boyutu gibi teknik detaylar henüz belirsiz. Yine de 50MP, günümüz amiral gemilerinde piksel birleştirme sayesinde gayet başarılı sonuçlar verebiliyor. Ayrıca cihazda fiziksel bir yapay zeka butonu bulunacağı da konuşulanlar arasında.

İşlemci ve batarya tarafında durum ne?

Belki de en çok dikkat çeken iddia güç tarafında. Sızıntı kaynağı, telefonun henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga setinden güç alacağını belirtiyor. Bu da performans tarafında üst sıraları hedeflediğini gösteriyor.

Batarya tarafındaki rakam ise tek başına gündem oldu. İddialara göre cihaz 9.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu değer, günümüz standartlarının neredeyse iki katı; yani tek şarjla günlerce süren bir kullanım vaat ediyor. Tüm bu bilgiler şimdilik sızıntı düzeyinde, resmi tanıtımla netlik kazanacak.