BYD Xuanji A3 adı verilen bu ADAS çipi, 4 nanometre üretim sürecinden çıkıyor ve bu alanda Çin için bir ilki temsil ediyor. Seviye 3 ile Seviye 4 otonom sürüş altyapılarını destekleyen çip, tek başına 700 TOPS işlem gücü sunuyor. Üçlü kurulumda ise toplam kapasite 2.100 TOPS seviyesine kadar tırmanıyor.

BYD Xuanji A3 nedir?

Xuanji A3, kısaca aracın “beyni” gibi çalışan bir sürüş destek çipi. ADAS yani gelişmiş sürücü destek sistemleri, şeritte kalma, otomatik fren, adaptif hız sabitleme gibi işlevleri yöneten teknolojilerin genel adı. İşte BYD Xuanji A3, tüm bu hesaplamaları tek bir donanım üzerinde toplayarak araca gerçek zamanlı karar alma yeteneği kazandırıyor.

Çipin en dikkat çeken yanı üretim tarafında ortaya çıkıyor. 4 nm süreç, hem daha yüksek performans hem de daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor. Çin merkezli bir üreticinin bu seviyede bir çipi kendi bünyesinde geliştirmesi de sektörde ayrı bir başlık olarak konuşuluyor.

BYD Xuanji A3 ne kadar güçlü?

Rakamlar tek başına çipin iddiasını özetliyor. Tek bir Xuanji A3, saniyede 700 trilyon işlem yapabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda üç çip bir arada kullanılabiliyor ve bu durumda toplam güç 2.100 TOPS değerine ulaşıyor. Bu kapasite, daha karmaşık otonom senaryoların gerçek zamanlı işlenmesine olanak tanıyor.

BYD ayrıca, küresel ölçekte çip üretiminin tüm aşamalarını kendi çatısı altında yürütebilen tek otomotiv üreticisi olduğunu belirtiyor. Yani tasarımdan üretime kadar zincirin her halkasına hâkim olması, şirkete ciddi bir maliyet ve tedarik avantajı sağlıyor.

Kazasız trafik hedefi ne kadar gerçekçi?

BYD’nin uzun vadeli amacı oldukça iddialı: trafikte kazaları tamamen ortadan kaldırmak. Bu hedefe tek bir çiple ulaşmak elbette mümkün değil, ancak güçlü bir donanım altyapısı bu yolda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde çok sayıda BYD modelinin sürüş destek ve otonom sürüş sistemleri bu çipten güç alacak. Çinli üreticinin otonom sürüş yarışında giderek daha agresif bir konum aldığı, Xuanji A3 ile bir kez daha ortaya çıkıyor.