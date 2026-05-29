Spotify yeni özellikler arasında en çok merak edileni, uzun süredir yalnızca masaüstünde bulunan “çalma listesi klasörleri” oldu. Bu altyapı artık mobil uygulamaya da geldi ve küresel olarak herkesin kullanımına açıldı. Yani kütüphanenizde dağınık duran listeleri klasörler altında toparlayıp düzene sokabiliyorsunuz.

Spotify yeni özellikler nelerden oluşuyor?

Paket toplam dört başlıktan meydana geliyor. İlki, az önce değindiğimiz klasör sistemi. İkincisi ise iOS tarafına gelen arka planda indirme desteği. Bu sayede şarkıları indirirken uygulamayı açık tutmanıza gerek kalmıyor, işlem siz başka şeyle uğraşırken sessizce tamamlanıyor.

Üçüncü yenilik, çoğu kullanıcının beklediği toplu işlem özelliği. Spotify yeni özellikler kapsamında artık çalma sırasındaki ya da listelerdeki çok sayıda şarkıyı, kitabı ve podcast bölümünü tek seferde seçip düzenleyebiliyorsunuz. Tek tek uğraşma derdi büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Reshuffle butonu nasıl çalışıyor?

Dördüncü yenilik biraz daha eğlenceli bir tarafta duruyor. “Reshuffle” adı verilen bu buton, çalma listesindeki parçaların sırasını her dokunuşta yeniden karıştırıyor. Aynı listeyi defalarca dinleyip de sıralamadan sıkılan kullanıcılar için tasarlanmış bir çözüm.

Mantığı gayet basit: butona her bastığınızda liste baştan kuruluyor. Böylece tanıdık şarkılar bile farklı bir akışla karşınıza çıkıyor ve dinleme deneyimi tazeleniyor. Küçük gibi görünse de uzun listelerle takılanların hoşuna gidecek türden bir dokunuş.

Güncelleme kimlere ulaşıyor?

Spotify, bu yeniliklerin büyük bölümünü dünya genelinde dağıttığını belirtiyor. Klasör sistemi, toplu işlem ve reshuffle butonu küresel ölçekte sunuluyor; arka planda indirme ise şimdilik iOS kullanıcılarına özel bir avantaj olarak geliyor.

Bu adımların ortak noktası belli: platformu daha derli toplu ve daha kişisel bir hale getirmek. Spotify son dönemde özellikle çalma listesi yönetimi tarafında kullanıcıdan gelen geri bildirimlere kulak veriyor. Bu güncelleme de tam olarak o beklentilere yanıt veren bir paket olarak geliyor ve uygulamanın gündelik kullanımını gözle görülür biçimde kolaylaştırıyor.